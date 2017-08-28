Новости версия для печати Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки 25 августа 2017 года вблизи частного домовладения, расположенного в Северном районе города Орла, в люке с коммуникациями обнаружено тело 7-летней девочки.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Предварительно установлено, что девочка гуляла около дома и случайно провалилась в люк, который не был закрыт надлежащим образом.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

28 августа 2017 года







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