Новости версия для печати В воскресенье в реке Зуша утонул ребенок Проводится доследственная проверка.



Как сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ по Орловской области,

27 августа 2017 года при купании в реке Зуша около деревни Тюково Новосильского района утонул 10-летний мальчик.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро

28 августа 2017 года







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