Новости версия для печати В ночь на субботу сотрудники орловской Госавтоинспекции искали автомобилистов «под градусом» На Карачевском шоссе этой ночью запоздалых автомобилистов ждал сплошной полицейский кордон.



Место действия полицейские выбрали не случайно. Именно здесь случилась одна из последних пьяных аварий. Всего с начала года их зарегистрировано 151, в 62-х погибли и пострадали люди.



Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС:



«Как показывает практика, количество случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения возрастает в праздничные и выходные дни. В эти дни сотрудники ГИБДД организовывают сплошные проверки и проводят массовые рейдовые мероприятия».



Хотя пьяных за рулем за 2 часа работы полицейские не выявили, зато вскрыли несколько менее тяжких правонарушений. Кроме того, в ГИБДД ценят и профилактический эффект. У потенциальных нарушителей не осталось сомнений: проскочить кордон при малейших признаках опьянения не удалось бы. В целом, за выходные на дорогах области задержали 18 нетрезвых водителей. Еще двое отказались от освидетельствования.





Иван Суверин

28 августа 2017 года







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