Новости версия для печати Город Орел – глазами градоначальников Чисто там, где убирают, а дорожники активнее работают там, где ведется жесткий контроль. Александр Муромский и Василий Новиков провели традиционный пятничный объезд города.



На особом контроле чистота орловских улиц, состояние дорог и ремонт дворов. Во время объезда многие «остановки» проводились по требованию горожан. Что на этот раз привлекло внимание властей Орла?



Санитарное состояние города одна из проблем, которая находится на контроле руководства областного центра. Дороги, дворы, контейнерные площадки, покос травы. Их благоустроенный вид в отдельности, даёт целостную приятную картину о городе. Это в идеале. В реальности все пока не так. И бывает, что один из вышеобозначенных пунктов негативно влияет на другой.



Один из проблемных вопросов - перегрузка контейнерных площадок. Ситуация типичная на сегодня не только для Заводского района, особенно для частного сектора. Притом, что, 87% его жителей, по данным «Спецавтобазы», заключили договоры на вывоз мусора.



Как отметил глава администрации города Орла Александр Муромский, проводится ежедневный мониторинг за вывозом мусора с контейнерных площадок, но очень часто бывает, что объема контейнеров не достаточно, идет перенакопление мусора.



А действующий тариф рассчитывается, исходя из нормы накопления мусора, установленной много лет назад. По мнению главы администрации, нормы накопления необходимо изменить.



Победить грязь на улицах Орла может помочь не только ежедневный контроль властей, но и активная гражданская позиция орловцев. Остановку по требованию в ходе объезда, руководители города сделали на площади Жукова. Жители соседних домов жалуются на мусор, который после себя оставляют посетители расположенных поблизости кафе. Как заверил горожан глава города, хозяевам кафе рекомендуют дооборудовать свои заведения мусорными контейнерами и обеспечить санитарную очистку прилегающей территории.



Накануне 1 сентября не осталась в стороне и тема готовности к новому учебному году. Заглянув в школу номер 23, проверяющие делают вывод, что здесь всё - классы, столовая и даже музей готовы открыть двери для учеников уже в эту пятницу. Что приятно, подобная картина и в других городских учреждениях начального и среднего образования.

По информации начальника управления образования администрации города Орла Александра Шатохина, все школы города готовы к новому учебному году.



Среди проблем, правда, было отмечено неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на территории некоторых орловских школ. Дороги, кстати, но уже городские, не остались без внимания участников традиционного пятничного объезда. При этом прошлись чиновники не только по проезжей части, но заглянули и во дворы. Прежде всего, по тем адресам, где реализуется проект «Городская среда». Как сообщил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев, из 77 дворов 58 находятся в работе.



Подобный вид контроля, по мнению городских властей, довольно действенный. И пусть сделать предстоит еще многое, а времени до окончания сезона осталось мало, но дорогу, как говорится, осилит идущий.









Вадим Багринцев

28 августа 2017 года







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