Новости версия для печати «Готовность номер один» - для всех регионов страны Сегодня председатель правительства страны Дмитрий Медведев провел селекторное совещание, посвященное приближающемуся Дню Знаний. В совещании, в режиме видеоконференции, приняла участие и Орловская область.



В этом году за парты школ, техникумов и университетов сядут около 30 млн. россиян. В нашем регионе в школы придут больше 74-х тысяч учеников. И на качество знаний глава правительства просил обратить особое внимание.

Дмитрий Медведев: «Мы должны обеспечить качественное образование. Нужно, чтобы учиться было интересно и комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы для детей - совсем маленьких, школьников, студентов, - зависит, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся». Кроме того, говорили о строительстве новых школ. В прошлом году новоселье праздновали в Орле - в Вятском Посаде. Там 1 сентября откроет свои двери новая православная гимназия. Но внимание местных властей просили уделять и капитальному ремонту школ, и обновлению всей школьной инфраструктуры и методического материала.

Дмитрий Медведев: «Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав регионов. Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в школах были созданы соответствующие условия, как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чём-либо – от мелочей и заканчивая более серьёзными вещами. Я имею в виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной интернет, и более фундаментальные, сложные вещи, такие как современные спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы».





Татьяна Напольских

28 августа 2017 года







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