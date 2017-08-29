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Все проекты нормативных правовых актов губернатора и регионального правительства, а также проекты законов теперь будут проходить Независимую антикоррупционную экспертизу

Такое решение принято на сессии орловского Областного Совета народных депутатов.

Ко второму чтению были подготовлены поправки и изменения в статью 6-ю закона «О противодействии коррупции в Орловской области». О них рассказала председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Облсовета Лариса Удалова.
Лариса Удалова: «В соответствии с постановлением правительства РФ, независимой антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты законов, проекты постановлений Совета, проекты нормативно-правовых актов губернатора, правительства и органов спец.компетенции, а не только затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, как было предусмотрено в редакции проекта закона, принятого в первом чтении».
Теперь все документы – и законопроекты, и проекты нормативных правовых актов – будут размещаться в открытом доступе на официальных сайтах. На них также будет указан разработчик документа, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым может быть направлено заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также дата начала и дата окончания приема соответствующих заключений.


Татьяна Курбатова
28 августа 2017 года

 


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