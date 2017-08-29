Новости версия для печати 50 дорожно-транспортных происшествий произошло в минувшие выходные на дорогах Орла и Орловской области Восемь человек травмировано, в их числе – один ребёнок.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 26 августа в 16:20 водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовал по улице Комсомольская в направлении улицы Розы Люксембург. И в районе дома №40 при резком торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. В результате ДТП пассажиры (две женщины 1971 и 1948 годов рождения) получили телесные повреждения.



26 августа в 23:10 водитель, управляя автомобилем «Пежо», двигался по улице Октябрьская в направлении Игнатова. И в районе дома №77 допустил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», который двигался впереди попутно. В результате ДТП травмы получили пассажир автомобиля «Хендай» – мальчик 2013 года рождения, две женщины и водитель автомобиля.



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 18 водителей, которые в состоянии опьянения управляли автомобилем. Ещё двое – отказались пройти медицинское освидетельствование.





Татьяна Курбатова

28 августа 2017 года







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