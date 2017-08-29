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вторник
29.08.2017
10:02:42
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Сейчас самое время делать прививкиЛето отчитывает последние дни, и специалисты уже начали подготовку к эпидсезону этого года.
Сегодня в редакции главной областной газеты «Орловской правды» пройдет брифинг по вопросам гриппа. Специалисты Роспотребнадзора и департамента здравоохранения расскажут о своей совместной работе в этом направлении. В прошлом году именно благодаря ранней и объемной вакцинации удалось избежать большого распространения гриппа. В этом году вакцина уже начала поступать, планируется привить до 40 процентов населения региона. Сейчас самое время делать прививки.
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