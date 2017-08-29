Новости версия для печати В Орле в скором времени можно будет почувствовать себя «на крыльях детства» Аллея Любви у подножия Александровского моста пополнится еще одной тематической скамейкой.



Конкурс по установке этой композиции уже проведен, и в течение месяца новый архитектурный арт-объект должен пополнить любимое место горожан. Скамейки здесь есть на все случаи жизни: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья», а теперь будет и «Скамья детства».





Анна Боева

29 августа 2017 года







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