Новости версия для печати Теперь в Орле покупать свежее фермерское молоко можно круглосуточно Помогут в этом молокоматы.



В конце минувшей недели 8 таких аппаратов появились в городе. А для жителей Северного района устроили настоящий праздник. Главным героем которого, конечно, стала буренка.



150 буренок фермерского хозяйства, что в Сосковском районе, трудятся, чтобы обеспечить всех орловцев свежим молоком. Компания «Молочные реки» на рынке уже более трех лет, и теперь пришла и в наш город.



Восемь аппаратов по продаже свежего молока в Орле работают круглосуточно. Молоко завозится каждое утро. Оно пастеризованное, без консервантов и антибиотиков. Молоко не нормализовано, его жирность варьируется от 3,4 до 4,6 %, что свойственно настоящему фермерскому молоку. А хранится оно в холодильнике при оптимальной температуре 4 градуса.



Вся информация о свойствах продукта – на дисплее. А как приобрести - помогут консультанты. До конца недели они дежурят около всех молокоматов.





Надежда Невматулина

29 августа 2017 года







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