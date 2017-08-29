Новости версия для печати «Золото» универсиады – у орловской гимнастки Юлии Бравиковой Она - первая в личном многоборье.



Всемирная летняя Универсиада проходит в Китайском Тайбэе. В художественной гимнастике в личном многоборье Юля на два с небольшим балла обошла соотечественницу, россиянку Екатерину Селезневу. Третье место – у белорусской гимнастки.



Сегодня Юля вновь выйдет на ковер, чтобы показать свое мастерство в упражнении с обручем, мячом, булавами и лентой. Она прошла во все финалы.



Юлию Бравикову поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.





Татьяна Напольских

29 августа 2017 года







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