Новости версия для печати На Орловщине восстанавливают храм, построенный графом Комаровским В 1811 году император Александр I подписал указ о создании в России отдельного корпуса внутренней стражи. Первым командующим был назначен граф Евграф Федотович Комаровский. Последние дни своей жизни он провел на Орловщине. Построил два храма. От одного из них остался только поклонный крест. Второй храм сейчас восстанавливают.



Имя Евграфа Комаровского напрямую связано с историей создания в России отдельного корпуса Внутренней стражи. В далеком 1811 году на плечи этой структуры взвалили внутреннюю безопасность страны. Историки по праву считают графа Комаровского хранителем порядка в империи. Стражей он руководил больше семнадцати лет. Стража занималась охраной правопорядка, обеспечением безопасности, борьбой с преступностью, охраной острогов, государственных складов, казначейств и административных зданий

Евграф Комароский, правнук Е. Комаровского в четвертом поколении: «Его основная черта была в том, что он никогда не обижал своих подчиненных, он требовал от них, чтобы те никогда не обижали солдат». Прародитель современной «Росгвардии» последние дни своей жизни прожил в Орловской области. Евграф Комаровский переехал в село Городище сразу после выхода на пенсию. Здесь он создал усадебный комплекс, парк, открыл крепостной театр и лазарет для крестьян.

Николай Сысоев, полковник в отставке, военный историк : «Крестьяне его боготворили, и когда он в 1843 году умер в Орле, его крепостные крестьяне по собственному почину, как написал его внук в своих воспоминаниях, пешком пришли в Орел, и на руках, меняя друг друга, несли гроб с телом своего барина в Городище, где он и был похоронен». В наши дни от его усадьбы не осталось и следа. Только Успенский храм, который сейчас восстанавливают, напоминает о прошлом. В здании постройки времен Комаровского прошла служба в честь престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Отец Николай, иерей, настоятель храма села Городище в честь иконы Успенья пресвятой Богородицы: «Храм, созданный графом Комаровским для жителей, был разрушен в 1969 году. В Городище было два храма. Один храм Успения Божией Матери и второй – храм Всех Святых, от последнего остался только один поклонный крест». К этому поклонному кресту росгвардейцы возложили корзину цветов.

Виталий Шевкунов, начальник отдела «Росгвардии» по Орловской области, подполковник полиции: «Я рад тому, что в Орловской области есть история, связанная с нашей службой. Именно Комаровский основал систему, в которой мы сейчас работаем». Прошлое и настоящее соединилось воедино. История нашла своего героя. Представители «Росгвардии» договорились поддерживать дружеские отношения и с родственниками, и с жителями села.









Анна Вайсергисер

29 августа 2017 года







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