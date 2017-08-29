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В посёлке Кромы состоялся юбилейный турнир по футболу на Кубок «Айсберга»

На поле встретились четыре команды из Тульской, Курской, Брянской и Орловской областей. Играли в классический футбол. Особенностью турнира является то, что принять участие в нём могут только ветераны спорта в возрасте от 40 лет.

Строго классический футбол – 11 на 11, большое поле, играют только ветераны. Именно в таком формате уже 10 лет подряд проходит Кубок «Айсберга» в Кромах. Последние 4 года состав команд-участниц не меняется – «Трансмаш» из Белёва, «Торпедо» из Навли, Железногорский «Горняк» и хозяева турнира – «Олимп». Игрокам не должно быть меньше 40 лет.

Формат турнира прост – два полуфинала, игра за третье место и финал. Помимо этого отдельно награждают и самих игроков – лучший вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и бомбардир.

Полуфиналы расставили команды следующим образов – за третье место бились «Трансмаш» из Белёва и «Торпедо» из Навли, а в финале сошлись принципиальные соперники – хозяева турнира Кромской «Олимп» и гости из Железногорска – команда «Горняк».

Переходящий Кубок «Айсберга» забрала та же команда, что и привезла его в этот день на турнир – «Горняк» из Железногорска. Гости переиграли Кромской «Олимп» со счётом 2:0. Организаторы турнира пообещали, что ветераны, фанаты и энтузиасты футбола, которые не жалея себя бились на поле, обязательно сойдутся на поле и в следующем году.




Антон Киселёв
29 августа 2017 года

 


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