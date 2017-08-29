Новости версия для печати Управление Следственного комитета по Орловской области возглавил Анатолий Щуров До этого генерал майор юстиции руководил Следственным управлением СК в Липецкой области.



В Липецкой области Анатолий Щуров работал с 2003 года, еще в органах прокуратуры. Во главе липецких следователей он был поставлен в 2011-м.



Указом президента от 21 августа этого года Анатолий Щуров назначен руководителем Следственного управления СКР по Орловской области. Официальное представление нового начальника следователям и властям региона ожидается завтра.





Иван Суверин

29 августа 2017 года







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