Юлия Бравикова продолжает собирать медали Универсиады

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вторник
29.08.2017
17:49:11
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Юлия Бравикова продолжает собирать медали УниверсиадыРоссия вышла на третье место в медальном зачете Универсиады. В том числе и благодаря орловской гимнастке.
Сегодня с 9 часов утра проходят финалы в отдельных видах программы. В упражнении с обручем равных орловской гимнастке не было. С результатом 18.450 Юля обошла Екатерину Селезнёву. Но в упражнении с мячом Юля чуть-чуть уступила Екатерине.
Таким образом, у орловской спортсменки еще одно «золото» за упражнение с обручем и «серебро» - за упражнение с мячом.
Около полудня девушки будут состязаться в упражнении с булавами и лентой.
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