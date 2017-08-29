Новости версия для печати Юлия Бравикова продолжает собирать медали Универсиады Россия вышла на третье место в медальном зачете Универсиады. В том числе и благодаря орловской гимнастке.



Сегодня с 9 часов утра проходят финалы в отдельных видах программы. В упражнении с обручем равных орловской гимнастке не было. С результатом 18.450 Юля обошла Екатерину Селезнёву. Но в упражнении с мячом Юля чуть-чуть уступила Екатерине.



Таким образом, у орловской спортсменки еще одно «золото» за упражнение с обручем и «серебро» - за упражнение с мячом.



Около полудня девушки будут состязаться в упражнении с булавами и лентой.





Татьяна Напольских

29 августа 2017 года







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