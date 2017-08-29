Новости версия для печати Каждый третий лифт в Орле требует замены 58 из них обновят до конца года - заявили в мэрии.



Все лифты должны быть модернизированы до 2020 года, согласно техрегламенту. Напомним, сегодня в многоквартирных домах областного центра 2309 лифтов. К концу 2017 года 920 из них выработают свой срок эксплуатации – 25 лет.





Надежда Невматулина

29 августа 2017 года







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