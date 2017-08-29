Новости версия для печати 13 дворов Орла уже отремонтированы На остальных работы должны быть закончены к середине сентября.



Напомним, всего в списке этого года 77 дворов и 3 общественные территории - парк «Ботаника», Детский парк и бульвар Победы. Промежуточные итоги реализации программы обсудили на профильном комитете Горсовета. Один из четырех подрядчиков - к слову, московский - существенно затянул с графиком.



Администрация Орла, по мнению депутатов, должна ужесточить контроль. В противном случае объекты придется снова выставлять на торги.





Надежда Невматулина

29 августа 2017 года







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