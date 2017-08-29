Новости версия для печати СК РФ по Орловской области намерен возбудить уголовное дело по факту обрушения стены дома по набережной Дубровинского Сегодня утром в Орле обрушилась стена многоквартирного дома.









































Дом № 68 по набережной Дубровинского, известный как «карточный домик», власти успели расселить ещё неделю назад. Правда, не полностью - несмотря на то, что дом был признан аварийным, жители семи квартир отказались покидать жильё. Никто из них при ЧП не пострадал.



Люди пытались поднять тревогу ещё два года назад. Писали во все инстанции. Кто из чиновников довёл ситуацию до трагедии, теперь выяснит Следственный комитет.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области по вопросам взаимодействия со СМИ: «По завершении работ по разбору завалов сотрудники следственного комитета приступят к осмотру места происшествия. По завершению осмотра будет принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ – это халатность. В ходе следствия будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц, допустивших такую ситуацию».





Вести-Орёл

29 августа 2017 года







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