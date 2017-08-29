Ситуация с обрушением стены дома в Орле находится на контроле у губернатора

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вторник
29.08.2017
17:48:52
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Ситуация с обрушением стены дома в Орле находится на контроле у губернатораВадим Потомский побывал на месте обрушения, осмотрел место происшествия и обсудил сложившуюся ситуацию с руководством Главного Управления МЧС по Орловской области.
Как сообщает информационный портал Орловской области, главой региона принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда правительства Орловской области для переселения жильцов 36-ти квартир дома №68 по набережной Дубровинского в Орле. В настоящее время прорабатываются варианты приобретения квартир у крупных орловских застройщиков. Учитывая суммарную площадь квартир 2 тыс. кв. метров, и расчета 35 тыс. рублей за 1 кв. метр, потребуется около 70 млн рублей.
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