Новости версия для печати В минувшие сутки на дорогах Орла и Орловской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествие Два человека получили травмы.



Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 29 августа около пяти часов утра в Кромском районе водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», при движении по автодороге Крым на 398 км не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта (автомобиля ВАЗ 2107) и допустил с ним столкновение. В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 2107 (женщина 1977 и мужчина 1974 г.р.) получили телесные повреждения.





Татьяна Курбатова

29 августа 2017 года







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