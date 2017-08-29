В минувшие сутки на дорогах Орла и Орловской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествие

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вторник
29.08.2017
17:48:48
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В минувшие сутки на дорогах Орла и Орловской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествиеДва человека получили травмы.
Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 29 августа около пяти часов утра в Кромском районе водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», при движении по автодороге Крым на 398 км не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта (автомобиля ВАЗ 2107) и допустил с ним столкновение. В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 2107 (женщина 1977 и мужчина 1974 г.р.) получили телесные повреждения.
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