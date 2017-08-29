Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
29.08.2017
17:48:41
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Городским властям в неотложном порядке предстоит решить судьбу дома № 68 по набережной Дубровинского

Эта задача стояла перед чиновниками и раньше, но сегодня утром ситуация усугубилась: стена фасада рухнула в одночасье. К счастью, никто из людей не пострадал. В полдень в администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Карточный домик», а именно так окрестили постройку орловцы, «сложился» в 7:50 утра.
Подразделения МЧС к месту ЧП начали прибывать уже через несколько минут. К счастью, в организации поисковых работ нужды не было, спасателям было заведомо известно, что поврежденные квартиры пустовали. Предотвращение новых обрушений и разбор завалов стали первоочередными задачами.

В полдень на экстренном заседании КЧС города подвели первые итоги.
Роман Горбунов, ио начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Обрушилась стена первого и второго подъездов. При этом пострадало шесть квартир. В этих квартирах на тот момент никто не проживал. Оставалось в двух подъездах семь граждан, которые отказались от эвакуации изначально. Они не пострадали, были эвакуированы. Также были эвакуированы жильцы третьего подъезда».
На этих общих сведениях комиссия завершила открытый и гласный этап работы. Журналистам предстояло удалиться. Пожалуй, впервые в новой истории Орла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям заседает в суженном составе. Прежде чем чиновники уединились, журналисты успели задать им несколько неудобных вопросов.

Почему дошло до обрушения? Насколько адекватно были оценены риски? Почему не услышали обеспокоенных жильцов? Вопросы на градоначальника сыпались со всех сторон.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На все вопросы мы в рабочем порядке дадим ответы. В отношении статуса дома – было проведено обследование, результаты обследования говорят о том, что там были части конструкции, которые находились в аварийном состоянии».
Вопросы, которые пока остаются без ответа, рассчитывают прояснить следователи. Региональным управлением СКР уже возбуждено уголовное дело с формулировкой «халатность».




Иван Суверин
29 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта