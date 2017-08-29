Новости версия для печати Городским властям в неотложном порядке предстоит решить судьбу дома № 68 по набережной Дубровинского Эта задача стояла перед чиновниками и раньше, но сегодня утром ситуация усугубилась: стена фасада рухнула в одночасье. К счастью, никто из людей не пострадал. В полдень в администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.



«Карточный домик», а именно так окрестили постройку орловцы, «сложился» в 7:50 утра.

Подразделения МЧС к месту ЧП начали прибывать уже через несколько минут. К счастью, в организации поисковых работ нужды не было, спасателям было заведомо известно, что поврежденные квартиры пустовали. Предотвращение новых обрушений и разбор завалов стали первоочередными задачами.



В полдень на экстренном заседании КЧС города подвели первые итоги.

Роман Горбунов, ио начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Обрушилась стена первого и второго подъездов. При этом пострадало шесть квартир. В этих квартирах на тот момент никто не проживал. Оставалось в двух подъездах семь граждан, которые отказались от эвакуации изначально. Они не пострадали, были эвакуированы. Также были эвакуированы жильцы третьего подъезда». На этих общих сведениях комиссия завершила открытый и гласный этап работы. Журналистам предстояло удалиться. Пожалуй, впервые в новой истории Орла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям заседает в суженном составе. Прежде чем чиновники уединились, журналисты успели задать им несколько неудобных вопросов.



Почему дошло до обрушения? Насколько адекватно были оценены риски? Почему не услышали обеспокоенных жильцов? Вопросы на градоначальника сыпались со всех сторон.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На все вопросы мы в рабочем порядке дадим ответы. В отношении статуса дома – было проведено обследование, результаты обследования говорят о том, что там были части конструкции, которые находились в аварийном состоянии». Вопросы, которые пока остаются без ответа, рассчитывают прояснить следователи. Региональным управлением СКР уже возбуждено уголовное дело с формулировкой «халатность».









Иван Суверин

29 августа 2017 года







На главную страницу





