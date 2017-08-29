Новости версия для печати Орловщина начала защиту от гриппа Врачи говорят, что лучшее средство профилактики – это прививка. В регион уже доставлена вакцина. Она включает в себя все штаммы, которые, по прогнозам, будут циркулировать в этот «гриппозный сезон».



Прививка не гарантирует стопроцентную защиту, но поможет легче перенести болезнь и не допустить осложнений. И относится это не только к гриппу. Благодаря вакцинации в области нет многих опасных болезней.



Сезон вакцинации начался. Медучреждения области уже получили новую вакцину «Совигрипп».

Наталья Эфендиева, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Орловской области: «Вакцина доказала свою эффективность, содержит антигены актуальных штаммов гриппа. Сейчас ведется разговор о том, чтобы работали выездные прививочные пункты, в том числе на ярмарках, в поликлиниках прививаются люди, выходят прививочные бригады на предприятия в коллективы, поэтому стоит воспользоваться такой возможностью». Прививаться от гриппа медики советуют всем. Вакцинация противопоказана лишь тем, кто имеет аллергию на куриный белок и беременным в первом триместре. Однако это не значит, что будущим мамам не нужно прививаться.

Наталья Эфендиева, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Орловской области: «Ребенок до шести месяцев не защищен, вакцинация против гриппа показана после шести месяцев, поэтому, если мама во время беременности была привита, то ребенок до шести месяцев будет защищен также». Защитный эффект от прививки наступает через 8-12 дней и сохраняется в течение года. И за последние 5 лет у нас в области не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения после прививки от гриппа, а количество заболевших значительно снизилось.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Уровень заболеваемости на территории Орловской области среди привитого населения ниже ни в два, ни в три раза, а в тридцать раз. Эта цифра говорит сама за себя – насколько эффективна вакцинация. Мы не зарегистрировали ни одного случая летального исхода от гриппа среди привитых лиц». В этом году планируют привить от гриппа 245 тысяч взрослых и 63 тысячи детей.



Помимо противогриппозных прививок практикуются и другие. С 2014 года в национальный календарь включили прививку от пневмококка. Результаты на лицо.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области : «Страны, которые ввели эту вакцинацию в свои национальные календари, получили грандиозный успех в борьбе с пневмониями». Светлана Крестова, главврач детской поликлиники №1: «Дети, которые были привиты от пневмококковой инфекции и привиты от гриппа, будучи в детском саду, например, они практически не болели. А если и болели, то это протекало в более легкой форме». Всего в российский национальный календарь прививок входит 12 инфекционных заболеваний. От некоторых из них, например столбняка, можно спастись исключительно благодаря прививке.

Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике: «Те прививки, которые внесены в национальный календарь прививок, делаются всем – и детям, и взрослым – бесплатно, и государство берет на себя ответственность за качество и эффективность этих препаратов». Прививаться или нет - каждый решает сам. Но, по утверждениям медиков, лучшей профилактики от болезней, чем вакцинация, еще не придумано.





Татьяна Тимохина

29 августа 2017 года







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