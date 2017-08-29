Юлия Бравикова: три золотых и одна серебряная награда

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вторник
29.08.2017
17:48:45
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Юлия Бравикова: три золотых и одна серебряная наградаТаков итог сегодняшнего соревновательного дня для орловской спортсменки.
Орловская гимнастка сейчас находится в Тайбэе на Универсиаде.
Сегодня состоялись финалы в отдельных видах программы. В упражнении с обручем равных орловской гимнастке не было. С результатом 18.450 Юля обошла Екатерину Селезнёву. Но в упражнении с мячом Юля чуть-чуть уступила Екатерине.
Около полудня начались состязания в упражнении с булавами и лентой, где также была заявлена Юлия Бравикова, и она также произвела впечатление и на зрителей, и на судей.
Наша национальная сборная уже заработала больше 90 медалей различных проб.
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