Новости версия для печати Юлия Бравикова: три золотых и одна серебряная награда Таков итог сегодняшнего соревновательного дня для орловской спортсменки.



Орловская гимнастка сейчас находится в Тайбэе на Универсиаде.



Сегодня состоялись финалы в отдельных видах программы. В упражнении с обручем равных орловской гимнастке не было. С результатом 18.450 Юля обошла Екатерину Селезнёву. Но в упражнении с мячом Юля чуть-чуть уступила Екатерине.



Около полудня начались состязания в упражнении с булавами и лентой, где также была заявлена Юлия Бравикова, и она также произвела впечатление и на зрителей, и на судей.



Наша национальная сборная уже заработала больше 90 медалей различных проб.





Татьяна Напольских

29 августа 2017 года







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