Орловские приставы взыскали с предпринимательницы в пользу налоговой службы 2,5 млн. рублей задолженности

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среда
30.08.2017
14:04:02
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Орловские приставы взыскали с предпринимательницы в пользу налоговой службы 2,5 млн. рублей задолженностиСвою деятельность женщина-должница осуществляет в Хотынецком районе.
Приставу удалось выяснить, что у нее в собственности есть несколько земельных участков, жилой дом и машина. Но перед тем как накладывать арест на имущество, ей предложили добровольно погасить налоговую задолженность. Однако этой возможностью предпринимательница не воспользовалась.
Тогда было принято решение списать со счетов должницы 300 тысяч рублей, а на имущество наложить арест. На реализацию выставили земельные участки, дом и автомобиль. После чего женщина налоговые долги закрыла. Также ей пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 171 тыс. рублей.
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