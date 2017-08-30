Новости версия для печати Орловские приставы взыскали с предпринимательницы в пользу налоговой службы 2,5 млн. рублей задолженности Свою деятельность женщина-должница осуществляет в Хотынецком районе.



Приставу удалось выяснить, что у нее в собственности есть несколько земельных участков, жилой дом и машина. Но перед тем как накладывать арест на имущество, ей предложили добровольно погасить налоговую задолженность. Однако этой возможностью предпринимательница не воспользовалась.



Тогда было принято решение списать со счетов должницы 300 тысяч рублей, а на имущество наложить арест. На реализацию выставили земельные участки, дом и автомобиль. После чего женщина налоговые долги закрыла. Также ей пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 171 тыс. рублей.





Татьяна Курбатова

30 августа 2017 года







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