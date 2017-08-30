Новости версия для печати 664 тысячи рублей - на 22 контейнерные площадки Орла Таковы планы городских властей до конца этого года.



Трехстороннее ограждение и твёрдое основание появится на 19 объектах в частном секторе. А к трем бункерным площадкам на улицах Пушкина, Германо и на пересечении улицы Волжской и переулка Каменского отремонтируют подъезд. Подрядчик, по словам начальника УКХ города, должен приступить к работам в течение двух недель.





Надежда Невматулина

30 августа 2017 года







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