Новости версия для печати Школы и детские сады Орла на 100% готовы к отопительному сезону Готовность жилого фонда - 93%.



К встрече с зимними холодами готовы 1850 домов. В остальных работы еще идут. Цифры на заседании профильного комитета Горсовета озвучил Николай Галка. Вместе с тем остается задолженность за поставку энергоресурсов.



Как сообщил зам. начальника городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Николай Галка, сумма задолженности на 1 августа составляла 334 млн. рублей. На данный момент она погашена практически на 50%. Планируется погасить всю задолженность до начала отопительного периода.



До 1 сентября подготовка всех объектов должна быть завершена. Касается это и «брошенных» домов, таких в областном центре – 101. Сейчас городские власти определяют источники финансирования тепла для домов, оставшихся без управляющих компаний.





Надежда Невматулина

30 августа 2017 года







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