Школы и детские сады Орла на 100% готовы к отопительному сезону

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среда
30.08.2017
14:04:13
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Школы и детские сады Орла на 100% готовы к отопительному сезонуГотовность жилого фонда - 93%.
К встрече с зимними холодами готовы 1850 домов. В остальных работы еще идут. Цифры на заседании профильного комитета Горсовета озвучил Николай Галка. Вместе с тем остается задолженность за поставку энергоресурсов.
Как сообщил зам. начальника городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Николай Галка, сумма задолженности на 1 августа составляла 334 млн. рублей. На данный момент она погашена практически на 50%. Планируется погасить всю задолженность до начала отопительного периода.
До 1 сентября подготовка всех объектов должна быть завершена. Касается это и «брошенных» домов, таких в областном центре – 101. Сейчас городские власти определяют источники финансирования тепла для домов, оставшихся без управляющих компаний.
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