Новости версия для печати Знаменский район Орловской области отметил 32-летие Праздник собрал полтысячи сельчан.



Самыми популярными среди гостей праздника стали подворья – ими были представлены полдюжины поселений. Тут и песни под гармонь, и угощения и даже выставка самоваров.

На основной сцене почётные гости праздника награждали отличившихся жителей района.



Знаменский район отмечал 32-летие со дня основания. Хотя история его началась ещё в 1928 году – тогда появился Узкинский район. Потом его упразднили, территория вошла в состав Болховского района, после и вовсе отдали Курской области, и лишь в августе 1985-го Знаменский район был восстановлен второй раз. Все эти годы основным направлением деятельности была аграрная отрасль.



Среди главных достижений последнего года глава района Сергей Семочкин назвал ремонт дорог в райцентре и подготовку к восстановлению котельной, отапливающей школы в Знаменском. А ещё в ряде сёл появилось уличное освещение и организован систематический вывоз мусора.

Сергей Сёмочкин, глава Знаменского района: «Сегодня в планах на следующий год строительство двух дорог в Гнездилово, в бюджете сельского поселения есть деньги и планируем отремонтировать там капитально две дороги протяженностью 2,5 километра». Праздник в Знаменском не заканчивался до позднего вечера. Самым ярким событием стал салют.





Антон Киселёв

30 августа 2017 года







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