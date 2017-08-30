Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
30.08.2017
14:04:07
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Знаменский район Орловской области отметил 32-летие

Праздник собрал полтысячи сельчан.

Самыми популярными среди гостей праздника стали подворья – ими были представлены полдюжины поселений. Тут и песни под гармонь, и угощения и даже выставка самоваров.
На основной сцене почётные гости праздника награждали отличившихся жителей района.

Знаменский район отмечал 32-летие со дня основания. Хотя история его началась ещё в 1928 году – тогда появился Узкинский район. Потом его упразднили, территория вошла в состав Болховского района, после и вовсе отдали Курской области, и лишь в августе 1985-го Знаменский район был восстановлен второй раз. Все эти годы основным направлением деятельности была аграрная отрасль.

Среди главных достижений последнего года глава района Сергей Семочкин назвал ремонт дорог в райцентре и подготовку к восстановлению котельной, отапливающей школы в Знаменском. А ещё в ряде сёл появилось уличное освещение и организован систематический вывоз мусора.
Сергей Сёмочкин, глава Знаменского района: «Сегодня в планах на следующий год строительство двух дорог в Гнездилово, в бюджете сельского поселения есть деньги и планируем отремонтировать там капитально две дороги протяженностью 2,5 километра».
Праздник в Знаменском не заканчивался до позднего вечера. Самым ярким событием стал салют.


Антон Киселёв
30 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта