Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Эвакуировали вовремя. «Карточный домик» все-таки сложился.



- Ребятишки все на пересчет и не только по осени. Чье подворье стало лучшим в области?



- Завтра следователи региона познакомятся с новым руководителем.



- Браво, Бравикова! Воспитанница орловского спорта уверенно идет к Олимпу.



- Гриппу лучше поставить надежный заслон – сегодня в регионе говорили о профилактике.



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Вести-Орёл

29 августа 2017 года







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