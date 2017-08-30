Новости версия для печати В Орле введен режим чрезвычайной ситуации Такое решение приняли на заседании комиссии по ЧС из-за обрушения стены дома №68 по набережной Дубровинского.



Зоной чрезвычайной ситуации стал сам дом и территория вокруг него в радиусе 50 метров. На территории продолжается разбор завалов. МЧС проводит предварительное обследование строения диагностическим комплексом «Струна», который прибыл из Курской области.





Татьяна Курбатова

30 августа 2017 года







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