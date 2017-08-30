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Ливенский район лидирует в уборке зерновых

Здесь собрано уже почти 80% яровых культур и практически все озимые – 98%. Намолочено 302 тысячи тонн зерна.

Стоит отметить, что таким темпам способствовала погода – дожди практически не помешали аграриям вести уборку.

В области есть и другие районы-передовики. Как рассказала и. о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства региона Ирина Гуринович, на втором месте по объемам собранного зерна находится Покровский район - с текущим результатом 208,2 тысяч тонн. У района есть возможности улучшить показатели по сбору зерна, так как предстоит убрать еще 16% озимых культур и почти 50% яровых зерновых. 100-тысячную планку по намолоту зерна урожая 2017 года перешагнули еще 7 районов области. Один из которых - Колпнянский, с результатом 176,3 тысяч тонн он находится в тройке лидеров жатвы 2017 года. В очередной раз Колпнянский район возглавляет первую строчку по производству гречихи. На текущую дату этой ценной крупяной культуры убрано в районе 3,8 тысяч гектаров. Собрано 6,2 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 16,3 центнеров с гектара.

Сложная ситуация сложилась в западных и центральных районах области. Здесь дожди пока не позволяют аграриям полноценно вести уборку.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в ряде районов уже стартовал сев озимых культур. По состоянию на понедельник, 28 августа в целом посеяно 8,8 тыс. га озимых зерновых, из которых 120 га тритикале и 30 га – рожь. Основная же культура – озимая пшеница.


Юлия Сулим
30 августа 2017 года

 


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