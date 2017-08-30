Новости версия для печати Президент Владимир Путин поздравил орловчанку Юлию Бравикову с победой на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе 29 августа на соревнованиях Юлия Бравикова завоевала три золотых медали и одну серебряную.



В телеграмме главы государства, в частности, говорится: «Вы достойно представили нашу страну в Тайбэе, убедительно подтвердили лидерские позиции России в художественной гимнастике. Уверен, что Вы и впредь будете смело идти вперёд, добиваться поставленных целей, стремиться к новым спортивным вершинам».





Орловское Информбюро

30 августа 2017 года







На главную страницу





