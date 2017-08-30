Новости версия для печати В минувшие выходные в Шаблыкинском районе прошли соревнования по автоспорту 16 экипажей из Смоленска, Калуги, Брянска, Мценска, Дмитровска, Белгорода, Курска и других городов России приняли участие в отборочном этапе Кубка регионов и открытом Кубке Орловской области по трофи-рейдам.



На Шаблыкинский район выбор пал неслучайно: разнообразие ландшафта местности делает его привлекательным для любителей автоэкстрима.



По итогам соревнований во II этапе открытого Кубка Орловской области в группе ТР-0 первое место занял экипаж Павла Зайцева и Павла Варламова (г. Курск), II место - команда Сергея Елизарова и Василия Канова (г. Строитель). III место завоевал экипаж Алексея Атрепьева и Дмитрия Иванова (г. Курск).



В группе ТР-1 на I место вырвались Михаил Евстюнин и Сергей Поморцев (г. Белгород), II место заняли Евгений и Николай Сухановы (г. Курск), III место досталось Сергею Тюленеву и Роману Гаеву (г. Мценск).





Татьяна Курбатова

30 августа 2017 года







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