Новости версия для печати На развалинах поврежденного обрушением дома 68 по набережной Дубровинского начались аварийные работы По прибытии на место ЧП сотрудники МЧС установили: постройка грозит новыми обвалами.



Жильцы злополучного дома в надежде вывезти имущество стремятся внутрь. Но это сейчас небезопасно. Сейчас доступ в подъезды есть лишь у эксперта из Курска. В Орел прибыл аппаратно-программный комплекс «Струна».

Артем Уколов, инженер сектора исследовательских испытательных работ курской испытательно-пожарной лаборатории: «Устанавливаем датчики для того, чтобы произвести замер и установить показатели колебания здания. Обработаем данные и составим отчетную справку». В ЦФО подобная техника существует в единственном экземпляре.



Обрушить все, что готово обрушится – такова была задача пожарных и спасателей в очаге происшествия. Особенно грозно выглядела часть фронтона злополучного дома, которую пересекла угрожающая трещина. Спасатели развернули коленчатый подъемник и взялись за гидравлический инструмент.

Алексей Гераськин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Было принято решение до конца разобрать кирпичную кладку стены, которая имела трещину и существовала угроза ее падения». Впрочем, злополучный фрагмент стены оказался крепким орешком. К гидравлическому разжиму пришлось добавить спасательную веревку и с десяток дюжих мужчин.

Алексей Гераськин: «Осталось убрать конструкции железобетонного каркаса здания. Все вещи, которые висят и могут упасть, мы уберем и приступить уже непосредственно к расчистке строительного мусора на земле». Сразу после ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело с формулировкой «халатность». Однако пока здание грозит обрушениями, детальный осмотр невозможен. Криминалисты делают первые выводы с безопасного расстояния, пытаясь понять механизм сдвига рушащихся конструкций.



Для предотвращения мародерства и несанкционированного доступа полиция и Росгвардия взяли дом 68 под круглосуточную охрану.





Иван Суверин

30 августа 2017 года







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