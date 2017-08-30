Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- При помощи «Струны» выясняют, не рухнет ли «Дом на набережной».



- Из развалин – в новостройку. Городская власть провела совещание с застройщиками.



- Что-то нечисто… Банно-прачечное хозяйство попало в уголовное дело.



- Старт – к медалям. Орловская сборная принимает участие во Всероссийских соревнованиях.





Вести-Орёл

30 августа 2017 года







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