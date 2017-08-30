Новости версия для печати «Дом на набережной»: работы продолжаются, жильцам окажут помощь Сейчас убирают кирпичи, обломки и строительный мусор у дома 68 на набережной Дубровинского. Уже вывезено 290 тонн.

По 10 тысяч рублей на неотложные нужды получат жители дома от мэрии Орла.



Об этом говорилось сегодня на совещании в мэрии. Кроме того, власти пообещали жильцам помочь вывезти имущество. И в срочном порядке собрать все необходимое для школьников из «Дома на набережной».

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Я получил информацию о количестве квартир в данном доме с указанием их площади, количестве комнат, а также список всех собственников. Сегодня необходимо провести совещание с застройщиками города Орла, предоставить им потребность в квартирах и получить от них предложения по возможности покупки жилья для дальнейшего решения вопроса о переселении граждан».





Антон Киселёв

30 августа 2017 года







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