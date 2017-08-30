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среда
30.08.2017
14:03:52
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Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при сдаче в аренду имущества «Банно-прачечного хозяйства»Речь идет о событиях сентября 2016 года.
Тогда от имени бывшего конкурсного управляющего был заключен договор с «Орелтеплосервисом», по которому имущество БПХ сдавалось в аренду по заниженной цене - 150 тыс. руб.
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