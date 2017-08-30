Рядом с Кривцовским мемориалом будет построен скит для поминовения погибших воинов

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среда
30.08.2017
20:58:04
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Рядом с Кривцовским мемориалом будет построен скит для поминовения погибших воиновТакую информацию сообщили в орловской митрополии.
Рядом с Кривцовским мемориалом по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония будет возрожден храм и здесь же будет устроен скит для поминовения погибших на болховской земле воинов.
Введенский храм бывшего села Березуй, построенный в 1829 году, был разрушен в годы революции и войны.
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