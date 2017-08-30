Новости версия для печати Рядом с Кривцовским мемориалом будет построен скит для поминовения погибших воинов Такую информацию сообщили в орловской митрополии.



Рядом с Кривцовским мемориалом по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония будет возрожден храм и здесь же будет устроен скит для поминовения погибших на болховской земле воинов.



Введенский храм бывшего села Березуй, построенный в 1829 году, был разрушен в годы революции и войны.





Татьяна Напольских

30 августа 2017 года







На главную страницу





