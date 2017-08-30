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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Орел» создал школу «Безвредных советов»

Что делать ребенку, если он потерялся? Как правильно вести себя в этой ситуации родителям? Ответы на эти вопросы можно узнать во время занятий.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Орел» - это региональное отделение масштабной Всероссийской организации, занимающейся розыском пропавших людей. Ребята распространяют информацию в сети, выезжают на активный поиск - и не только по Орловской области, но и в соседние регионы.

Вместе со всей страной они искали Артема Перфилова из Лепицкой области. Малыша не удалось спасти. Как и маленькую Лизу, в честь которой названа организация. Чтобы таких трагедий было меньше, ребята решили создать школу «Безвредные советы» и первое занятие уже состоялось.

По статистике отряда «Лиза Алерт», в этом году в области подано больше 4 000 заявлений о пропаже людей. Погибли – 490. Больше 600 человек так и не найдены.
Наталья Логвинова, региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Детей, к счастью, у нас теряется не так много. За все время существования отряда пропало около десяти несовершеннолетних, детей до десяти лет было четыре человека».
Мысль «с нами этого не случится» - большое заблуждение. Чтобы беды действительно не произошло, надо не надеяться на удачу или чудо, а учить ребенка уже лет с пяти тому, как вести себя, если он потерялся.

В школе «Безвредных советов» от «Лизы Алерт» дали краткие инструкции о правилах поведения: в лесу, в городе, при общении с незнакомыми. Напомнили и родителям – о том, что даже во время обычной прогулки нужно быть внимательными.
Юлия Астахова, жительница г. Орла: «Однозначно нужно держать за руку. Во время массовых мероприятий обязательно держать ребенка в поле зрения, и ребенок должен знать, что он не должен выпускать маму из вида».
Ребята из отряда советуют: закажите ребенку браслет, на котором будут указаны инициалы родителей и их номера телефонов. Выучите с ним домашний адрес. Расскажите, что мамы с детьми и полиция – именно те люди, к которым стоит обратиться, если ребенок потерялся в толпе. Объясните, что важно оставаться на месте, как в лесу, так и в городе, и тогда его быстрее найдут. И к их советам стоит прислушаться, в этом уверены даже официальные ведомства. МЧС давно и плотно сотрудничает с поисковым отрядом.
Наталия Акулова, руководитель пресс-службы МЧС РФ по Орловской области: «Если, например, есть возможность привлечь сотрудников поисково-спасательного отряда, организовывается обмен информацией, собираются отряды. У нас было несколько случаев, когда люди находились благодаря тому, что информацию нам сообщали ребята из отряда «Лиза Алерт».
И еще – если беда случилась, не ждите три дня. Такого закона нет. В отряде говорят: «медлить, значит хоронить». Жестко, но верно. Шанс найти человека в первые сутки живым – 98 процентов, во вторые – уже 50. Лучше поспешить и извиниться потом, чем всю оставшуюся жизнь жалеть, что не успели.




Мария Семак
30 августа 2017 года

 


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