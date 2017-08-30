Новости версия для печати На тренировочной базе в Парамоново начались соревнования по боб- и скелетон-стартам Это шанс для молодых показать себя в отсутствии лидеров национальной сборной.



Сильнейшие уже начали подготовку к Олимпиаде, а будущие «звезды ледовых трасс» начали соревноваться сегодня в Орловской области. Своих спортсменов прислали шесть регионов страны, в том числе и Орловщина. За медали будут бороться 45 бобслеистов и 25 скелетонистов. Наш регион представляют Юлия Егошенко, Мария Прошкина и Евгения Москвина; Николай Гнездилов, Андрей Князьков, и Григорий Зайцев. Соревнования продлятся до 2 сентября.





Татьяна Напольских

30 августа 2017 года







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