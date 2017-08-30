Новости версия для печати На Орловщине подведены итоги ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье» Его участники – пенсионеры - в очередной раз доказали, что с помощью труда и любви можно вырастить хороший урожай и даже в преклонном возрасте держать свое хозяйство в идеальном порядке.



Образцовым хозяйством признано подворье Нины Якушевой (Колпнянский район). Хозяйство Нины Васильевны занимает два гектара земли. Ее гордость - животные. Крупный рогатый скот содержится в вольерах, домашняя птица вольно гуляет по территории. «Ребятишки» – так ласково она называет своих питомцев. Всего в ее подворье более 10 видов птиц. Как говорит Нина Васильевна, характер у всех разный. Ее лошадь Майка - бронзовый призер районных соревнований - покладистая. А вот гусей периодически приходится сажать под замок - уж очень они воинственные.



Со своими животными хозяйка разговаривает, поет песни, содержит в чистоте. Старается выезжать на выставки, где с радостью делится своими секретами, перенимает опыт владельцев других хозяйств. Поэтому когда предложили принять участие в областном конкурсе «Ветеранское подворье» - согласилась. По всем критериям подходила. Возраст от 55 лет, подсобное хозяйство до двух с половиной гектаров, наличие скота, птицы и огорода.



Победитель получил денежный приз. Второе и третье место тоже отметили вознаграждением. Нина Васильевна уже задумалась о том, чем будет удивлять комиссию в следующем году. Говорит, пополнит свое подворье новыми видами птиц.









Анна Вайсергисер

30 августа 2017 года







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