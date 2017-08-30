Новости версия для печати Сегодня в Орле официально вступил в должность новый руководитель регионального управления Следственного комитета Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров до недавнего времени занимал аналогичную должность в Липецкой области.



Новому руководителю главный кадровик Следственного комитета дал самые лестные рекомендации. Виктор Долженко, руководитель управления кадров СК РФ: «За добросовестный труд Анатолий Петрович награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета», многими ведомственными наградами, отмечен руководством Липецкой области. Богатый практический опыт работы и знания, по мнению руководства Следственного комитета, помогут Анатолию Петровичу не уронить знамя, добиться более высоких результатов». В торжественной обстановке Анатолию Щурову было вручено удостоверение руководителя Следственного управления. Его поздравили и напутствовали коллеги по правоохранительному блоку. Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Я хотел бы поздравить коллектив, потому что руководитель к вам пришел опытный, рассудительный, грамотный и, думаю, с ним легко будет работать». А глава региональной исполнительной власти расставил свои акценты. Вадим Потомский, губернатор, председатель правительства области: «Добро пожаловать! Дел впереди очень много. Впереди избирательная кампания, впереди большая избирательная кампания президента страны, и ряд других вопросов и задач, которые нам придется совместно решать бок о бок». Не секрет, что Орловщина далеко за своими пределами известна чередой громких коррупционных дел. Отсюда и приоритеты, которые ставит перед собой главный следователь. Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Требует продолжения борьба с коррупцией, необходимо поднять ее на новый уровень - и в качественном и в количественном выражении. Необходимо продолжить работу по защите прав граждан». Несколько недель у Анатолия Щурова уйдет на ознакомление с делами. В СКР нас заверили, что традиции открытости и гласности в отношении общественности и СМИ при новом руководителе следственное ведомство сохранит.





Иван Суверин

30 августа 2017 года







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