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Сегодня в Орле официально вступил в должность новый руководитель регионального управления Следственного комитета

Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров до недавнего времени занимал аналогичную должность в Липецкой области.

Новому руководителю главный кадровик Следственного комитета дал самые лестные рекомендации.
Виктор Долженко, руководитель управления кадров СК РФ: «За добросовестный труд Анатолий Петрович награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета», многими ведомственными наградами, отмечен руководством Липецкой области. Богатый практический опыт работы и знания, по мнению руководства Следственного комитета, помогут Анатолию Петровичу не уронить знамя, добиться более высоких результатов».
В торжественной обстановке Анатолию Щурову было вручено удостоверение руководителя Следственного управления. Его поздравили и напутствовали коллеги по правоохранительному блоку.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Я хотел бы поздравить коллектив, потому что руководитель к вам пришел опытный, рассудительный, грамотный и, думаю, с ним легко будет работать».
А глава региональной исполнительной власти расставил свои акценты.
Вадим Потомский, губернатор, председатель правительства области: «Добро пожаловать! Дел впереди очень много. Впереди избирательная кампания, впереди большая избирательная кампания президента страны, и ряд других вопросов и задач, которые нам придется совместно решать бок о бок».
Не секрет, что Орловщина далеко за своими пределами известна чередой громких коррупционных дел. Отсюда и приоритеты, которые ставит перед собой главный следователь.
Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Требует продолжения борьба с коррупцией, необходимо поднять ее на новый уровень - и в качественном и в количественном выражении. Необходимо продолжить работу по защите прав граждан».
Несколько недель у Анатолия Щурова уйдет на ознакомление с делами. В СКР нас заверили, что традиции открытости и гласности в отношении общественности и СМИ при новом руководителе следственное ведомство сохранит.


Иван Суверин
30 августа 2017 года

 


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