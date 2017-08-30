Новости версия для печати Александр Муромский дал распоряжение своим территориальным заместителям проверить техническое состояние всех аварийных домов Орла К главе администрации города попали обращения жильцов дома №3 по улице Гостиной и дома №2 по улице Калинина – с них и начнется обследование.



Что касается жильцов обрушившегося дома – им помогут с вывозом мебели и личных вещей, а в ближайшее время решится вопрос с их будущим жильём.





Антон Киселёв

30 августа 2017 года







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