Новости версия для печати Власти города не допустят закрытия железнодорожного переезда на переулке Маслозаводском РЖД намеревались закрыть переезд через железнодорожные пути в переулке Маслозаводском с 20 сентября.



Так как это один из самых оживлённых в городе переездов - в сутки через него проходит более 20 тысяч машин, включая транзит большегрузов - закрывать его нельзя, считают городские власти.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Закрытие переезда 20 сентября допустить никак нельзя. Будет транспортный коллапс». Этот вопрос будет решён в ближайшие несколько недель. По поручению главы администрации города будет проведено совещание с участием представителей РЖД и УГИБДД, контролирующих органов для того, чтобы совместно выработать перечень мер для устранения проблемы, сообщает официальный сайт городской администрации.





Антон Киселёв

30 августа 2017 года







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