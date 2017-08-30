Власти города не допустят закрытия железнодорожного переезда на переулке Маслозаводском

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Власти города не допустят закрытия железнодорожного переезда на переулке МаслозаводскомРЖД намеревались закрыть переезд через железнодорожные пути в переулке Маслозаводском с 20 сентября.
Так как это один из самых оживлённых в городе переездов - в сутки через него проходит более 20 тысяч машин, включая транзит большегрузов - закрывать его нельзя, считают городские власти.
Этот вопрос будет решён в ближайшие несколько недель. По поручению главы администрации города будет проведено совещание с участием представителей РЖД и УГИБДД, контролирующих органов для того, чтобы совместно выработать перечень мер для устранения проблемы, сообщает официальный сайт городской администрации.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Закрытие переезда 20 сентября допустить никак нельзя. Будет транспортный коллапс».