Новости версия для печати В каждом регистрационно-экзаменационном подразделении орловской Госавтоинспекции теперь можно зарегистрироваться на портале госуслуг Каждому посетителю, кто не имеет достаточного опыта обращения с компьютером и Интернетом, завести личный кабинет теперь помогает особый сотрудник ГИБДД.



Олег Путятин, заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Гражданин получает возможность для уплаты госпошлины со скидкой в размере 30%. Кроме того, нет необходимости посещения заранее подразделения. Гражданин при подаче заявки в электронной форме может выбрать для себя удобное время посещения подразделения." Данная категория граждан будет обслуживаться по упрощенной форме, то есть гораздо быстрее».



В каждом подразделении МРЭО организовано не только специальное рабочее место, но и дополнительные окна по приему граждан, зарегистрировавшихся на портале госуслуг.





Иван Суверин

31 августа 2017 года







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