В каждом регистрационно-экзаменационном подразделении орловской Госавтоинспекции теперь можно зарегистрироваться на портале госуслуг

|
|
В каждом регистрационно-экзаменационном подразделении орловской Госавтоинспекции теперь можно зарегистрироваться на портале госуслугКаждому посетителю, кто не имеет достаточного опыта обращения с компьютером и Интернетом, завести личный кабинет теперь помогает особый сотрудник ГИБДД.
Данная категория граждан будет обслуживаться по упрощенной форме, то есть гораздо быстрее».
Олег Путятин, заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Гражданин получает возможность для уплаты госпошлины со скидкой в размере 30%. Кроме того, нет необходимости посещения заранее подразделения. Гражданин при подаче заявки в электронной форме может выбрать для себя удобное время посещения подразделения."
В каждом подразделении МРЭО организовано не только специальное рабочее место, но и дополнительные окна по приему граждан, зарегистрировавшихся на портале госуслуг.