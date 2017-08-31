Новости версия для печати 39 врачей в этом году в регионе получат выплаты по программе «Земский доктор» Выплата составляет один миллион рублей.



Участниками проекта могут стать медики с высшим образованием в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в глубинку. Программа действует с 2012 года. Выплаты уже получили 78 врачей. Один стал «миллионером» уже в этом году.





Татьяна Напольских

31 августа 2017 года







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