Новости версия для печати В библиотеке им. Бунина организована книжная выставка под названием «Компьютерные технологии обучения» В экспозиции представлены книги, в которых рассматриваются эффективные компьютерные технологии обучения, а также публикации из журналов, посвященные образовательным возможностям современных информационных технологий.



Ирина Овдина, ведущий библиограф областной библиотеки им. И.А. Бунина: «В материалах выставки обоснована необходимость внедрения в учебный процесс информационных, мультимедийных и дистанционных технологий. И выставка адресована студентам высших и средних специальных учебных заведений, а также учителям школ, преподавателям вузов и техникумов». Выставка имеет практическое значение – информация о новинках компьютерных технологий позволит расширить границы возможностей в образовательном процессе.





Татьяна Тимохина

31 августа 2017 года







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