Главный финансовый документ города Орла обсудили на профильном комитете

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среда
30.08.2017
20:57:56
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Главный финансовый документ города Орла обсудили на профильном комитетеУвеличить доходы городского бюджета на 24 миллиона 800 тысяч удалось за счет штрафов и санкций. Помимо этого, закрыть дефицит городской казны планируется кредитом в полмиллиарда рублей.
Для реконструкции лицея № 22 привлекут средства из резервного фонда президента, а на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направят 408 миллионов рублей. И эта основная строка трат городского бюджета.
Также предусмотрены средства на приобретение жилья (более 2 миллионов), и даже на увеличение резервного фонда (8 миллионов рублей). Среди пожеланий, озвученных на комитете, было предложено средства, заложенные на экологию, и обустройство территорий, перенаправить на поддержку муниципальных предприятий.
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