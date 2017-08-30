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среда
30.08.2017
20:58:00
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Из развалин – в новостройку. Жильцам Дома на Набережной обещана финансовая помощь и переселение.
- Курс – на борьбу с коррупцией. Новый главный следователь региона сегодня вступил в должность.
- Каждый люк – на учёт. Инвентаризация колодцев проходит в областном центре.
- На Маслозаводском переулке – зеленый свет? Власти не хотят закрывать оживленный переезд.
- Что можно сделать имея острый ум и золотые руки?
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