Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Из развалин – в новостройку. Жильцам Дома на Набережной обещана финансовая помощь и переселение.



- Курс – на борьбу с коррупцией. Новый главный следователь региона сегодня вступил в должность.



- Каждый люк – на учёт. Инвентаризация колодцев проходит в областном центре.



- На Маслозаводском переулке – зеленый свет? Власти не хотят закрывать оживленный переезд.



- Что можно сделать имея острый ум и золотые руки?





Вести-Орёл

30 августа 2017 года







На главную страницу





