Новости версия для печати Областная стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов с острой болью до восьми часов вечера Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.



Стоит отметить, что за помощью при зубной боли также можно обратиться в медицинский центр им. Круглой или в областную больницу.



Организована выездная стоматологическая помощь для маломобильных групп или инвалидов.

Что касается круглосуточного стоматологического кабинета – подготовлен проект его создания и ведутся поиски источника финансирования. Как отметили в областном здравоохранении, только на ежемесячную заработную плату нужно 5 миллионов рублей. Для обслуживания кабинета необходимы ортопеды, реаниматологи, санитарки, медсестры и охрана.





Мария Семак

31 августа 2017 года







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