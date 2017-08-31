Областная стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов с острой болью до восьми часов вечера

|
четверг
31.08.2017
12:00:07
|
|
Областная стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов с острой болью до восьми часов вечераОб этом сообщили в департаменте здравоохранения.
Стоит отметить, что за помощью при зубной боли также можно обратиться в медицинский центр им. Круглой или в областную больницу.
Организована выездная стоматологическая помощь для маломобильных групп или инвалидов.
Что касается круглосуточного стоматологического кабинета – подготовлен проект его создания и ведутся поиски источника финансирования. Как отметили в областном здравоохранении, только на ежемесячную заработную плату нужно 5 миллионов рублей. Для обслуживания кабинета необходимы ортопеды, реаниматологи, санитарки, медсестры и охрана.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта