Новости версия для печати Видеоконференция с перспективой на будущее 1 сентября орловские старшеклассники примут участие во Всероссийском онлайн-форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».



Центр трансляции – Ярославль. Там соберутся более 500 старшеклассников со всей России, увлекающиеся точными науками и современными технологиями, чтобы обсудить вопросы образования и профориентации. Наставниками станут известные ученые и педагоги вузов страны. В планах форума - лекции и мастер-классы от представителей ведущих инновационных отечественных компаний, посвященные технологиям и профессиям будущего. Ребята познакомятся с потенциальными работодателями и представят им свои разработки и проекты.



Орловские школьники получат возможность подключиться к открытому онлайн уроку с любого гаджета – будь то домашний компьютер или телефон. Ретрансляция начнется в 9 утра и продлится до трех часов дня.





Мария Семак

31 августа 2017 года







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